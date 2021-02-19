‘Usulsüz reçete’ operasyonu! 12,5 milyon liralık vurgun şebekesine operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog ve 9 eczacının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna yönelik olarak yapılan çalışmada, şüphelilerin 'Usulsüz reçete' yazarak haksız kazanç temin ettiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran, Irak'ta satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığını ortaya çıkardı.

Operasyonda 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.