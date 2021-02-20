20 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 20 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri...

Dünya'nın kabusu haline gelen ve Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkili olan salgına ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından günlük son durum değerlendirmeleri paylaşırken, en son corona virüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. 20 Şubat 2021 (bugün) itibariyle salgın başından bu yana yapılan filyasyon çalışmaları sonuçlarına göre toplamda 2 Milyon 624 bin 019 kişiye koronavirüs vaka teşhisi konuldu. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verilerini öğrenmek isteyenler 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

SON DAKİKA! 20 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ve Bakan Koca tarafından son dakika haberi olarak açıklanan 20 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;