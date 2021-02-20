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Haberler Gündem Haberleri 20 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 20 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri...

son dakika açıklanıyor! ve verileri...

“Corona virüsü son dakika” haberleri yurt ve dünyadan son dakika olarak gelmeye devam ediyor. 2020 yılı başlarında dünya genelinde ortaya çıkan ve pek çok mutasyonla etki alanını genişleten pandemi 11 Mart 2020 gününden bu yana ülkemizde etkilerini gösteriyor. 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle resmi sitesi ve Bakanı Twitter hesabından paylaşılan günlük corona virüs tablosu verilerine göre ülkemizde 27.903 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan verileri öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 20 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 20.2.2021 18:26 Son Güncelleme: 20.2.2021 18:26 ABONE OL
20 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 20 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri...

Dünya'nın kabusu haline gelen ve Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkili olan salgına ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından günlük son durum değerlendirmeleri paylaşırken, en son corona virüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. 20 Şubat 2021 (bugün) itibariyle salgın başından bu yana yapılan filyasyon çalışmaları sonuçlarına göre toplamda 2 Milyon 624 bin 019 kişiye koronavirüs vaka teşhisi konuldu. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verilerini öğrenmek isteyenler 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

SON DAKİKA! 20 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ve Bakan Koca tarafından son dakika haberi olarak açıklanan 20 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;



19 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 419
  • HASTA SAYISI: 638
  • VEFAT SAYISI: 82
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 498

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

18 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 241
  • HASTA SAYISI: 640
  • VEFAT SAYISI: 83
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 217

17 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 325
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 209

16 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 906
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 90
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 189
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20 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 20 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri...
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