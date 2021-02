Aileye büyük operasyon çekiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Tokat, Şanlıurfa ve Malatya'daki 6. Olağan Kadın Kolları İl kongrelerine hitap etti. İşte konuşmasının satırbaşları;Birileri kadının adını kullanır, bedenini istismar ederken, ruhunu yaralarken biz kadınlarımızı hak ettikleri yere getirme gayreti içinde olduk. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak kadınlarımızın nasıl bir talebi varsa hepsine kulak verdik. Yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her saldırının üstesinden birlikte geldik, her zaferi birlikte kazandık. Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza hizmetlerin odağında hep aile olmuştur. Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Batı'da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. TV'siyle, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle, sivil toplumla meşgul olurken, aile için görevlerini yürütebileceklerine inanıyoruz.Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan parça, eş olarak hayat arkadaşı, evlat olarak gözümüzün nuru olarak gördüğümüz kadınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Partilerindeki, belediyelerindeki taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor.Bunlar Türk kadınını tanımıyor. Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bunu cümle aleme göstereceğiz. Şahitliğini yaptığımız çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bunu cehaletleriyle karşılıyor. Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte, nüfus artış hızımı Bu iş teşvikle, parayla, pulla olmaz. Türkiye'nin aynı akıbete düşmesine izin vermeyeceğiz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.Başkan Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nun açılışında Boğaziçi provokasyonuna işaret etti: Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte,1970'lerde gençlerimiz hep figüran olarak kullanıldı. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C gençlerimize tuzak kurdu. Üniversitelerimizde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Eylemlerin amacı Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır izin vermedik,vermeyeceğiz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez organize edilen 1.Türk Dünyası Meteoroloji Forumu Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Forum'a gönderdiği mesajda "Salgın sürecinde Türk Dünyası her alanda 300 milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu gösterdi" dedi. ANKARABaşkan Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla hitap ettiği İl Kadın Kolları kongrelerinde pankartlar adeta birbiriyle yarıştı. Adana'daki kongrede "Allah'ına Gurban Reis", Şanlıurfa'daki kongrede "Ana gibi yar, Urfa gibi diyar olmaz. Erdoğan gibi lider bulunmaz", Malatya'daki kongrede "Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir", İstanbul'daki kongrede ise "Kadın bir eliyle beşiği, bir eliyle dünyayı sallar " yazılı pankartlar dikkat çekti.