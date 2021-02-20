Bu son fotoğrafı çeken askerle tanışmak istiyoruz

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi dün 536'ncı gününü tamamladı. Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem Şeflek için eyleme katılan Erdal Şeflek,"Elimizdeki son fotoğrafı bu. Fotoğrafı çeken asker ağabeyyle tanışıp konuşmak isteriz" dedi. Anne Huri Şeflek ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. 28 yıldır haber alamıyoruz. Evlat hasretiyle hasta oldum" dedi.Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için gelen anne Nihal Çiftçi ile Diyarbakır'dan 6 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Nupeldan için gelen baba Ali Şahin de eyleme dahil oldu. Anne Çiftçi, "Kış günlerinde oğlum soğukta diye ben içeri giremiyordum. Çoğu zaman balkonda uyudum. Oğlum açtır diye yemek yiyemiyorum. Bir anneye, bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok" dedi.