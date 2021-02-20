Derince’de toplu sözleşme imzalandı

Derince Belediyesi çalışanlarının yer aldığı DERPAŞ bünyesindeki personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işçilerin yüzünü güldüren bir şekilde sonuçlandı. Kocaeli Derince ilçesinde seçim dönemindeki verdiği sözü tutarak KHK ile belediye şirketlerine geçen çalışanlara 635 Türk liralık zammı veren ilk belediye olan Derince Belediyesi, imzaladığı toplu sözleşme ile işçilerin yüzünü bir kez daha güldürdü.

GARAJ AMİRLİĞİ'NDE TÖREN

Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi için Derince Belediyesi Garaj Amirliği'nde bir tören düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Furkan Güngör, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, sendika temsilcileri ve Yerel Sen yöneticilerinin katıldığı imza törenine çalışanlar da yoğun ilgi gösterdi. Karşılıklı imzaların atıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ERSOY'DAN BAŞKAN AYGÜN'E TEŞEKKÜR

Törende ilk konuşmayı yapan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy yaptığı açıklamada Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür etti. Toplu sözleşme görüşmelerinin süreci ile ilgili bilgi veren Ersoy "Sayın başkanımızın görüşmelerde devreye girmesiyle imza aşamasına geldik ve bugün imzalıyoruz. Şunu çok net söylüyorum bugün 500 belediyede sözleşme imzalanmışsa Gebze, Darıca, Derince ve Büyükşehir'de imzalanan sözleşmeler bunun 490 tanesinden fazladır. Burada yapılan emek, başkanlarımızın ortaya koyduğu irade ortadadır. Derince'mizde en az zam alan arkadaşımız 4 bin 200 Türk lirası maaş alacak. Ayrıyeten ustalık, operatörlük ve şoförlüğüne göre 4 bin 400'e çıkan net maaşlar var. İkramiye, izin ve bayram parası bunun haricinde. Kocaeli'de yapılan toplu sözleşmeler hiçbir yerde yok. Belediye başkanımız iradesini koydu, Derince'de bu rakamları yakalamak çok önemli. Belediye başkanımıza, emeği geçen başkan yardımcılarımıza ve temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Derince Belediyesi özelinde çok iyi bir toplu sözleşme imzaladık" dedi

BİRLİKTE BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Derince Belediyesi'nin çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Aygün,

"Toplu iş sözleşmemiz ülkemiz için milletimiz için sizler için hayırlara vesile olsun. Emeğin karşılığı hiçbir şeyle ölçülmez. Bu emeği ölçmek için herhangi bir tartı yok. Günün, ülkenin ve dünyanın şartları ile bunu belirlemek gerekiyor. Biz burada hepimiz büyük bir aileyiz. İller Bankası'ndan gelen para 2,5 milyon, zamsız bir şekilde ödediğimiz işçilik ücreti 3,5 milyon. Şimdi ilavelerle bu 4,5 milyona geliyor. Harcarken iktisatlı harcıyoruz, giderimizi sorguluyoruz. Seçim sürecinde mağduriyetini gördüğümüz işçi kardeşlerimize söz vermiştik. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak bu sözümüzü yerine getirdik. KHK ile kadroya geçen çalışanlarımızın maaşlarına 635'er TL ücret artışı yaptık. Bu süreçte kadrolu arkadaşlarımızın zammını yaptık" dedi. Konuşmasında dış güçlerin ülkemiz üzerinde kurguladığı oyunlara da vurgu yapan Başkan Aygün, "40 yıldan beri ülkemizi dize getiremeyenler şimdi ekonomik olarak insanımızı etkilemek istiyor. Kalkınma noktasında 10 yıl önce İhamız, Sihamız yoktu. Şimdi terörü bitiren teknolojiye sahibiz. Kalkınan ülkemizi çekemeyenlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" dedi.

İKRAMİYE 20 GÜNE YÜKSELTİLDİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak. Yeni sözleşme kapsamında en düşük yevmiye 140 liraya yükseltilirken, yılda 10 gün olan ikramiye gün sayısı ise 20'ye çıkarıldı. Sözleşmeye ilk kez dahil edilen izin harçlığı 400 lira olarak belirlenirken, günlük yemek ücreti de 5 liradan 20 liraya yükseltildi. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda 250 lira, Kurban Bayramı'nda da 250 lira bayram parası verileceğini açıkladı.

GİYDİRİLMİŞ NET ÜCRET 4 BİN 400 LİRA

İmzalanan sözleşme ile birlikte Derince Belediyesi'nde evli iki çocuklu bir çalışan için en düşük net ücret 4 bin 200 liraya yükseltilirken, giydirilmiş net ücret ise 4 bin 400 lira oldu. Sözleşmenin ikinci yılını kapsayan 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise personel maaşlarına 2021 yılı Aralık ayı enflasyon ve + 1 oranında zam yapılacak. Ayrıca sözleşme kapsamında çalışanların geriye dönük 1 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2 bin lira olan ücret farkları da dört taksitte ödenecek.