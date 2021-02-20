HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı

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Olay 12 Şubat tarihinde Van T tipi cezaevinde meydana geldi. Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklu Hakkari eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu, Van T tipi Ceza İnfaz Kurumu'na kabul işlemleri yapılırken üst araması yapılması için kadın arama odasına alındı. Arama sırasında terör örgütü propagandası içeren slogan atarak, güvenlik personellerine hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, Hatipoğlu'nun aramasının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapıldığı kaydedildi. Arama bitirildikten sonra Hatipoğlu'nun darp raporu alması için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilen Hatipoğlu, eylemlerinden dolayı tutanak hazırlanarak hakkında soruşturma başlatıldı.