Jandarmadan 738 personelle huzur uygulaması

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç önlenmesi ve başta terör örgütü ve uzantıları ile mücadele olmak üzere, pandemi tedbirlerinin denetimi, yasa dışı bahis ve kumar, tombala makineleri, siber denetimi, halk sağlığının ve genel ahlakın korunması tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması yaptı.

738 personelin katılımı ile 145 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 8 bin 624 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 29 kişi yakalanarak yasal işlem yapıldı. 675 umuma açık işyeri, 27 dernek, denetlendi. Bir işyerinde 4 oyun makinesi ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 5 gram bonzai, 1gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye bin 800 lira ceza kesildi.