Kandil’e Türk Bayrağı dikilsin

Gara'da aralarında asker ve polislerinde olduğu 13 kişinin şehit edilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler Kandil'e Türk bayrağının dikilmesini istedi.Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Türkiye Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Bedeli ne olursa olsun artık o Kandil'e Türk bayrağını dikelim. Mecliste de HDP kapatılsın. Şehit mi vermemiz gerekiyor, evet verelim. Devletimiz için seve seve canımızı feda ederiz. Bu ülkeye, bu devlete şehit vermek bizim için onurdur, şereftir. Devletimiz ve ordumuz Kandil'e Türk bayrağını bir gecede diker. Siyasi partiler bir araya gelerek HDP'nin kapatılması kararını vermeli. 'Ama'sız bir görüş birliği olmalı. Çünkü onlar terör yandaşı. Terörü destekleyen bir parti. Demokrasi ile alakası yoktur. Bunların Türk devleti ile ilgisi yoktur" dedi."Şehit anaları, eşleri ve gazilerimiz HDP'nin kapatılmasını istiyor" diyen Aylar, "Eli kanlı teröristlerin, onlara destek olanların, artı teröristler, PKK'yı savunan, onlara arka bahçemiz diyen siyasi partilerin kapatılmasını istiyoruz. Şehit ve gazi aileleri eli kanlı teröristlerin Meclisten maaş almasından rahatsızlar. Gazi Meclis'te hainlerin teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor" diye konuştu.