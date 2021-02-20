Karedeki bebek büyüdü milli gururumuz oldu

Önceki akşam Külliye'de düzenlenen 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 18 yıl önce kucağında olduğu bebeklik fotoğrafıyla sürpriz yapan modern pentatlon Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu Selen Gülel (18) "Başkan Erdoğan'la yeniden bir araya gelme hayalim gerçek oldu" dedi. Erdoğan, 2003'te başbakanlığı döneminde Rize'de açılışını yaptığı Sayınur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi'nin yeni doğan kliniğinde Selen'i kucağına almış, o fotoğraf medyada yer almıştı. Gülel "Başkanımız olimpiyatlardaki beklentimi sordu. Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak" dedi.