Mahide Nine’nin atkıları Mehmetçiği ısıtacak

Sakarya'da 92 yaşındaki Mahide Uyanık, el emeği göz nuru ördüğü atkıları askerlere gönderilmek üzere Sakarya Jandarma Komutanlığı'ndaki görevlilere teslim etti. Atkılar, Şırnak'ta askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere teslim edildi. Mahide Nine askerlere bir de mektup yazdı: "Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm." Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri Mahide Uyanık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.