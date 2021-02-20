SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! "Eksi 17 derece"

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca birçok ilde hava durumu değişimleriyle ilgili önemli uyarılar geldi.

İşte kritik son dakika hava durumu bilgisi ve kritik sıcaklık bilgileri;