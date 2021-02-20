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MSB paylaştı: Mehmetçik’in Stine Üs Bölgesi’ndeki bayrak değişimi

, Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Stine Üs Bölgesi’ndeki bayrak değişiminin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Birçok kişi tarafından beğenilen bayrak değişimi görüntülerine vatandaşlar dualarla eşlik etti. İşte kahraman Mehmetçik’in bayrak değişimi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 20.2.2021 15:00 ABONE OL
MSB paylaştı: Mehmetçik’in Stine Üs Bölgesi’ndeki bayrak değişimi

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki bayrak değişiminin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı. Kahraman Mehmetçik'in bayrak değişimi görüntüleri duygulu anların yaşanmasına neden olurken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.

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SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Bayrak değişimi görüntülerinin altına halk tarafından birçok yorum da yazıldı. Ali Kaptan "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" derken, Hakan Özçolak, "Gölgesi yeter" dedi.



Gürkan Kızılırmaklı ise "Dünya durdukça bu bayrak dalgalanacak" ifadelerini kullandı. Serpil Ürtekin kahraman Mehmetçik'e dualar ederek, "Rabbim ayağınıza taş dedirtmesin yiğitler" diye yazdı. Alpaslan Aytekin ise Mehmetçik'e şu dualarla seslendi: "Allah'ım sen her şeye kadirsin, Allah'ım bayrağımızı indirme, ezanımızı susturtma, vatanımızı böldürtme, onları koruyanları sende koru Rabbim. Her türlü sıkıntılardan takat getiremeyeceğimiz dertlerden muhafaza eylesin inşallah"

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MSB paylaştı: Mehmetçik’in Stine Üs Bölgesi’ndeki bayrak değişimi
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