MSB paylaştı: Mehmetçik’in Stine Üs Bölgesi’ndeki bayrak değişimi

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki bayrak değişiminin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı. Kahraman Mehmetçik'in bayrak değişimi görüntüleri duygulu anların yaşanmasına neden olurken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Mehmetçikten gururlandıran bayrak değişimi kamerada... | Video

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI



Bayrak değişimi görüntülerinin altına halk tarafından birçok yorum da yazıldı. Ali Kaptan "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" derken, Hakan Özçolak, "Gölgesi yeter" dedi.





Gürkan Kızılırmaklı ise "Dünya durdukça bu bayrak dalgalanacak" ifadelerini kullandı. Serpil Ürtekin kahraman Mehmetçik'e dualar ederek, "Rabbim ayağınıza taş dedirtmesin yiğitler" diye yazdı. Alpaslan Aytekin ise Mehmetçik'e şu dualarla seslendi: "Allah'ım sen her şeye kadirsin, Allah'ım bayrağımızı indirme, ezanımızı susturtma, vatanımızı böldürtme, onları koruyanları sende koru Rabbim. Her türlü sıkıntılardan takat getiremeyeceğimiz dertlerden muhafaza eylesin inşallah"