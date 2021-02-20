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merkezli 10 ilde terör operasyonu: 13 tutuklama

merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'i tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.2.2021 14:57 ABONE OL
Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan 17 kişinin adresine operasyon yapıldı.

Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi emanetteki işlemlerin ardından adliye'ye sevk edildi. Adliye sevk edilen zanlılardan 13 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 13 tutuklama
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