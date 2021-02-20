Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan 17 kişinin adresine operasyon yapıldı.
Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi emanetteki işlemlerin ardından adliye'ye sevk edildi. Adliye sevk edilen zanlılardan 13 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.