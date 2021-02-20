Son dakika: Bahçeli'nin Suşa'da yaptıracağı okulun detayları belli oldu! Aliyev'den MHP heyetine: Gardaşımsız gitmem...

ZAFER ÇİÇEĞİ 'HAR-I BÜLBÜL' ANA TEMA

Dönüşte ise bir saatten fazla süre Devlet Bahçeli ile görüştüklerini anlatan Günaydın, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, projenin detaylarını şöyle anlattı:

"Okul ana giriş kısmı Osmanlı ve Selçuklu motifli çinilerle bezenecek. İki tarafına da köşk konulmuştur, onlar da yine çini kaplamadır, özellikle şeritlerde taş malzemesi kullanılmıştır. Şuşa'da çok önemli bir çiçek var, kuşa benzeyen, ismi Har-ı Bülbül. Bahar ve sonbahar ayında açıyor. Azerbaycan halkı 'Özgürlük Çiçeği' de diyor. Hatta Şuşa'nın da bir 'zafer çiçeği' olarak kabul edilmiş. Sanki bir bayrak gibi önemli bir çiçek. Bu çiçeği okulumuzun alnına yerleştirdik, özel bir işleme olacak. Bununla birlikte Türk Milleti verdiği toprağı eninde sonunda alır. Türk Milleti bir gün dünya beyefendisi de olacaktır. Azerbaycan da bizim kardeşimiz ve onlar da yürüyecektir. Burada dünya beyefendiliğini gösteren zeytin dallarıyla da kuşatıldı. Bir nevi zeytin dalı, verdiği toprağı alır ve barış gerekirse barışır, ama savaşı da kazanır anlamıyla birlikte zeytin dalı ve Har-ı Bülbül çiçeği bunu anlatmaktadır. Kapı ise 4 metre yüksekliği ve 150'şer santimetre sağa-sola açıldığında 3 metre genişliğinde, Osmanlı ve Selçuklulardaki gibi büyük kapılar milletin büyüklüğü ve geleceğini ifade ediyor."

EN TEPEDE İKİ BAYRAK

Pencerelerde Safranbolu, Divriği gibi Türk halk mimarisindeki orantılı modülasyon kullanıldığını belirten Günaydın, sağ ve sol kemerli balkonlarda ise o yörenin taş malzemesinin kullanıldığını söyledi. İki tarafındaki atölyelerin olduğu köşklerin payanda usulü 4 metrelik konsolla bağlandığını anlatan Günaydın, okulun en tepesinde ise 30 tona yakın tunç kullanımıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dikileceğini kaydetti. Günaydın, sınıflar, öğretmen odaları, atölyeler gibi iç alanların da fonksiyonel olarak, çok rahat ve mimariyle bütünleşik planlandığını dile getirdi.