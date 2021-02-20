Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Liselerde yüz yüze eğitim...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ilişkin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş bir açıklamada bulundu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildi.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim Başlıyor' Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

SON DAKİKA: MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.