SON DAKİKA: HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Suriye'deki PKK mağarasına! 400 TL yol parası, lokantada aracı...

"PKK ELBİSESİ GİYİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİK"

Lice kırsalında teröristlerin 'Şehitlik' dediği yere yürüdük. Burada bizi PKK'lı teröristlere teslim ettiler. Nokta denilen bir mağaraya geldik. Kimliklerimizi aldılar. Sivil elbiselerimizi çıkardık ve 'Leşker' denilen terörist kıyafetlerini giydik. Bana burada kod isim verdiler. PKK bayrağı ile fotoğrafımızı çektiler.

"TELLERDEN ATLAYARAK KAÇTIK"

Daha sonra Kobani'ye geçtik. Yaklaşık 10 gün burada bir evde kaldık. Welat isimli teröristle kaçma planı yaptık. İki kişi kaçarak sınırdaki tellerden atladıktan sonra Türkiye'ye sınırını geçtik. Ben Batman'a, Welat ise Diyarbakır'a gitti. Daha sonra İstanbul'a geri döndüm."