Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı! 6 ay sonra bir ilk...

: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı! 6 ay sonra bir ilk...

haberine göre; İstanbul'daki kuvvetli kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Karların erimesi ile su seviyesi giderek artıyor. Açıklanan son veriye göre; barajlardaki doluluk oranı yüzde 50.3 oldu. Bu oran 6 ay sonra ilk kez gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 10:52 ABONE OL
Son dakika: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı! 6 ay sonra bir ilk...

Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul'un barajlarının doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50,03 oldu.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 50,03 oldu.

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp, 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 50,03" denildi.

Uzun süre sonra barajların yarısının dolması ise sevindirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı! 6 ay sonra bir ilk...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA