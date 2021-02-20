Son dakika: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı! 6 ay sonra bir ilk...

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 50,03 oldu.