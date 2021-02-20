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: Sağlık Bakanı 'dan açıklaması

haberi: Sağlık Bakanı , normalleşmeye ilişkin kişisel Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu gibi 1 Mart tarihini işaret etti, " adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz." dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 12:47 Son Güncelleme: 20.2.2021 13:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında milyonlarca kişinin merakla beklediği normalleşme takvimine değindi. Bakan Koca, 1 Mart tarihini işaret etti.

SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.

KABİNE SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan Kabine sosnrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması
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