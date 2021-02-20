Son dakika: Yeni platform geliyor: Doğru mu? İletişim Başkanı Altun, 'Çok yakında' diyerek duyurdu...

Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan akıllı telefonlar sonrası sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu yalanlar ve karalama kampanyalarından yılmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu konuda dev bir adım atıyor. Hükümet ve toplumsal olaylarla ilgili ortaya atılacak yalanlar, manipülatif bilgiler ve karalama kampanyaları 'Doğru mu' isimli aplikasyon ile engellenecek. Sahte ve gerçek dışı bilgilerin doğruları bu platformdan paylaşılacak.