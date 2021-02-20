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'de pazar yerinde bomba yüklü motosiklet infilak etti: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

'de pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 21:09 Son Güncelleme: 20.2.2021 21:10 ABONE OL
Suriye'de pazar yerinde bomba yüklü motosiklet infilak etti: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Deyr Ez Zur şehrinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ, YARALILAR VAR

Suriye'nin Deyr Ez Zur doğu kırsalındaki Basira kasabasında bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun bulunduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

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Suriye'de pazar yerinde bomba yüklü motosiklet infilak etti: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
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