Vali Yerlikaya'dan yeni açılan polis merkezine ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt ilçesini ziyaret etti. Programına ilk olarak Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül'ü Kaymakamlık Makamında ziyaretle başlayan Vali Yerlikaya'ya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş eşlik etti.



İlçede yürütülen hizmetler hakkında Kaymakam Dr. Karagül'den bilgiler alan Vali Yerlikaya, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'tan ilçede yürütülen huzur ve asayiş çalışmalarına yönelik brifing aldı.





Vali Yerlikaya, ilçenin güvenlik ve asayişine yönelik önlemler ve icra edilen uygulamalara ilişkin değerlendirilmelerde bulunarak, yürütülen çalışmalara ilaveten yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.



Vali Yerlikaya, daha sonra yeni hizmete açılan Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş ve Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezlerini ziyaret etti.





Bu merkezlerde sürdürülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Yerlikaya, polis merkezlerindeki personele görevlerinde başarılar dileyerek denetleme defterlerini imzaladı.