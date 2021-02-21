Başkan Erdoğan’dan ABD yönetimine mesaj: Menfaatlerimiz, görüş ayrılıklarımızdan fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Türk derneklerinin çatı kuruluşu olan Türk- Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından kurulan ve kesintisiz yayına geçen TASC TV aracılığı ile Amerikan-Türk topluluğuna seslendi. Erdoğan şöyle dedi:Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi vardır. Zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da, ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır.Son dönemde de, Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen, FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir.Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi, bu bakımdan büyük önem arz ediyor.Geçen hafta 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz. Ne ülkemizin, ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir.Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir. Sizlerden Türk- Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve işbirliğinin güçlenmesi için daha fazla çaba bekliyoruz. Türk-Amerikan toplumunun hem bireysel düzeyde, hem dernekler aracılığıyla sesini daha fazla duyurması gerekiyor. Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyete ve yayına, tepkisini süratle göstermeli ve bunu bir davranış biçimi haline getirmelidir.