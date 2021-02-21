Hakkâri’de vaka sayısı sıfırlandı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının en az olduğu ikinci kent olan Hakkâri'de alınan tedbirlere uymaya ve maske- mesafe- hijyen kuralına çok dikkat ediliyor. SABAH'a konuşan Vali İdris Akbıyık, "Hakkâri örnek ve parmakla gösterilen bir il oldu, son üç gündür kentte sıfır vaka. 2 sınır kapımız olan Esendere ve Üzümlü kontrol noktalarını kurduk ve burada gelen yabancıları gözlem altında tuttuk. Umreden dönen vatandaşlara tam izolasyon yaptık. HES kodu sorgulamalarını tam anlamında yaptık. Tüm kamu kuruluşlarımıza HES kodu sorgulama zorunluluğu getirdik. Başarımızda en önemli nokta tam filyasyon yapmak oldu. Kentte 65 filyasyon ekibi kurduk. Azami ölçüde test yapmaya başladık" dedi.