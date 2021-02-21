İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek?

ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI!

Özellikle de hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı uygulamalarının kaldırılacağı o tarih iple çekilirken vatandaşlar bu noktada son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Detaylar şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması (Cuma) saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.