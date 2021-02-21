‘İstanbul için her türlü hazırlığı yaptık’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimilimize edilmiş, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. Salgın süreci, Türkiye'nin hem sağlık altyapısında hem insan gücü anlamında çok güçlü olduğunu gösterdi. Öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. Mart başından itibaren sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. 1 milyon 200 bin insanımıza aşı yapmış durumdayız İstanbul'da" dedi.