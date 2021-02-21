İyileşen Kovid-19 hasta sayısı 2.5 milyonu geçti

Türkiye'de son 24 saatte 80 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 983'e yükseldi. Dün yapılan 118 bin 911 test ile toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Son testlerde 7 bin 857 yeni vaka, 635 de yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 631 bin 876 olduğu, dün iyileşen 7 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 518 bin 758'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, ağır hasta sayısının ise bin 180 olduğu açıklandı.