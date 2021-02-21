S-400'de 2 kritik formül!

S-400'lerin ikinci partisi için Rusya ile teknoloji transferi, ortak üretim, ödeme şartları gibi konularda müzakereler sürerken, Türkiye ABD'den Patriot alma teklifini de masada tutuyor. Öte yandan, Fransa'nın Türkiye'ye takındığı hasmane tavır nedeniyle askıya alınan SAMP-T projesinde de iki ülkenin normalleşme yoluna girmesiyle yeni adımlar atılması bekleniyor.
Sistemin TSK envanterinde yer almasını isteyen Ankara; İtalya ve Fransa ile SAMP-T alımına yönelik görüşmeleri sürdürüyor. Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SAMP-T sistemleri için 2018'de imzalanan sözleşmenin bir noktaya bağlanması çalışmaları da sürüyor. Sonucun çıkmasının ardından bir doküman hazırlanacak ve bunun akabinde ikinci adıma geçilebilecek. Hava Savunma sistemi ihtiyacının yurtdışından karşılanmasına yönelik müzakereler sürerken, Yerli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER için de geri sayım başladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, projede şu an için bir sarkma beklenmediğini, sistemin 2023'te envanterde olacağını ifade etti.
TOPLANTIDA GÜNDEME GELMEDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir NATO üyesi olan Yunanistan'ın Girit Adası'nda da S-300 füzeleri var.Bizde de böyle olabilir" sözlerinin ardından gerçekleştirilen ilk NATO Savunma Bakanları toplantısında, S-400 konusu gündeme gelmedi .Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrası açıklama yaparak, Türkiye'ye NATO müttefikleriyle çalışarak Patriot veya SAMP-T gibi alternatif sistemleri almanın getireceği fırsatları daha önce ifade ettiklerini söyledi.