S-400'de 2 kritik formül!

Sistemin TSK envanterinde yer almasını isteyen Ankara; İtalya ve Fransa ile SAMP-T alımına yönelik görüşmeleri sürdürüyor. Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SAMP-T sistemleri için 2018'de imzalanan sözleşmenin bir noktaya bağlanması çalışmaları da sürüyor. Sonucun çıkmasının ardından bir doküman hazırlanacak ve bunun akabinde ikinci adıma geçilebilecek. Hava Savunma sistemi ihtiyacının yurtdışından karşılanmasına yönelik müzakereler sürerken, Yerli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER için de geri sayım başladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, projede şu an için bir sarkma beklenmediğini, sistemin 2023'te envanterde olacağını ifade etti.