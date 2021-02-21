Son dakika | Jet Fadıl'a dolandırıcısın dayağı!

İstanbul'dan son dakika haberi: 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz geçtiğimiz yıl İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı mahkemenin duruşmasına katılmak için İstanbul adliyesine geldi. Burada kendisini "Dolandırıcısın" iddiasıyla darbettiğini söyleyen Akgündüz'le ilgili gelişmeler birbirini takip etti.

İşte olayla ilgili yaşanan son dakika haberleri: