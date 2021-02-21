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Son dakika | 'a dolandırıcısın dayağı!

Son dakika haberi: Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına rağmen projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan '' lakaplı , davaya katılmak için geldiği Adliyesinde dosyada müşteki olan bir kişi tarafından dayak yemişti. Edinilen son dakika bilgisine göre Jet Fadıl darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olunca saldırgan hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:59 Son Güncelleme: 21.2.2021 11:35 ABONE OL
Son dakika | Jet Fadıl'a dolandırıcısın dayağı!

İstanbul'dan son dakika haberi: 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz geçtiğimiz yıl İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı mahkemenin duruşmasına katılmak için İstanbul adliyesine geldi. Burada kendisini "Dolandırıcısın" iddiasıyla darbettiğini söyleyen Akgündüz'le ilgili gelişmeler birbirini takip etti.

İşte olayla ilgili yaşanan son dakika haberleri:

SON DAKİKA ŞİKAYETÇİLERİN SALDIRISINA UĞRADI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanmakta olan Mehmet Fadıl Akgündüz'e İstanbul Adalet Sarayı Zemin Kat C-3 Blok kısıtlı alan giriş koridorunda kalabalık bir grup tarafından darp girişiminde bulunulmuş, olayda yaralanan Akgündüz olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Olay ile ilgili doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Akgündüz kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Ercan S. isimli şahıstan şikayetçi olmuştu.

"ÖFKELİYDİM AMA DARP ETMEDİM"

Mehmet Fadıl Akgündüz'ün şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ercan Ş., Fadıl Akgündüz'ün paralarını alıp söz vermiş olduğu projeyi tamamlamadığını, bu nedenle duruşma öncesinde öfkelendiğini ancak herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini anlattı.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ercan Ş., hakkında 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Son dakika | Jet Fadıl'a dolandırıcısın dayağı!
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