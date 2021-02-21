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: Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum tablosu

Koronavirüs salgını devam ederken haberleri de yakından takip ediliyor. Mart ayı ile beraber kademeli normalleşmeye geçilecek. Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosu önem arz ediyor. Bilindiği üzere, tarafından günlük koronavirüs son durum tablosu her akşam paylaşılıyor. Türkiye'nin 21 Şubat koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ise Sağlık Bakanlığı açıklandı. Dün açıklanan verilerde 7 bin 857 vaka, 80 vefat olduğu belirtilmişti. İşte, son dakika haberinin detayları ve 21 Şubat 2021 coronavirüs son durum tablosu

Giriş Tarihi: 21.2.2021 19:21 Son Güncelleme: 21.2.2021 19:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum tablosu

Son dakika haberleri... Şubat ayının sonlarına gelinirken koronavirüs ile etkin mücadele de devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında mücadelesini başarılı bir şekilde devam ettirirken aşılamada ikinci doza geçildi. Mart ayı itibari ile kademeli normalleşme de başlayacak. Bu noktada, Mart ayına kadar günlük corona virüsü son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

21 Şubat koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulan 21 Şubat koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

İşte, gün gün koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosu;

20ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 546
  • HASTA SAYISI: 601
  • VEFAT SAYISI: 77
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 2

20 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 857
  • HASTA SAYISI: 635
  • VEFAT SAYISI: 80
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 210

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

19 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 419
  • HASTA SAYISI: 638
  • VEFAT SAYISI: 82
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 498

18 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 241
  • HASTA SAYISI: 640
  • VEFAT SAYISI: 83
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 217

17 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 325
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 209

16 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 906
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 90
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 189
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SON DAKİKA: Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum tablosu
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