Son dakika: Pendik'te korkunç olay! Tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli şahıs olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.
KALBİNDEN BIÇAKLA YARALADI
Olay, saat 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Saliha Duran ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette gördü. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.