Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeye en yakın iller arasında göstermişti: Hedef: Sıfır vaka...

'280 BİN NÜFUSLU ŞEHRİMİZDE 70 VAKA SAYISINA TEKABÜL EDİYOR'

Gündoğdu, Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre 280 bin nüfuslu Bingöl'de vaka oranının 70 dolayında olduğunu vurgulayarak, "8-14 Şubat Türkiye haritasındaki 100 bin nüfustaki vaka sayısına göre Bingöl'deki oran 26.81 oran gözükmektedir. 280 bin nüfuslu şehrimizin ortalama 70 vakaya tekabül ediyor. Yapılan çalışmalarla beraber Sayın Bakanımızın son açıklamış olduğu tabloda da en fazla düşüşün görüldüğü ilk 5 ile girdik. Yüzde 26'lık bir düşüş görülmektedir. Bu düşüşlerde filyasyon ekipleri ekiplerimizin yoğun kış şartlarına rağmen her bir vakaya titizlikle yaklaşması ve en kısa zamanda vakalarımızın filyasyonlarının yapılması, temaslarının tespit edilerek bunların izole edilmesi çok önem arz etmektedir. Yaklaşık 1 yıllık süre içinde Bingöl genelinde yapılan çalışmalar, özellikle filyasyon ekiplerinin her bir vakaya ayrı ayrı ekiplerin yaklaşması ve alınan testlerin en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu hastalıkta da vakit çok önemlidir. Yapılan bütün çalışmalar zamanla yarış şeklinde ve en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır" dedi.