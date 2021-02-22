1 haftada 38 operasyon 16 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 38 ayrı operasyonda 38 gram esrar, 360 gram skunk, 559 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap, 5 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 350 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 60 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.