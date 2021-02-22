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1 haftada 38 operasyon 16 tutuklama

İl  Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 38 ayrı operasyonda 78 kişiye işlem yapılırken 16 kişi ise tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.2.2021 13:26 ABONE OL
1 haftada 38 operasyon 16 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 38 ayrı operasyonda 38 gram esrar, 360 gram skunk, 559 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap, 5 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 350 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 60 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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1 haftada 38 operasyon 16 tutuklama
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