Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 22 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Şubat bugünkü korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı verileri...

son dakika açıklanıyor! ve koronavirüs vaka sayısı verileri...

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar etkilerini gösteren salgına ilişkin “corona virüsü son dakika” başlığı altında yeni haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakadan itibaren resmi sitesinden ve Twitter hesabı aracılığıyla en son corona virüs tablosu verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Salgın başından bugüne (22 Şubat 2020) kadar geçen süre içerisinde toplamda 28.060 kişi vefat etti. Diğer yandan bugünkü 'de koronavirüs son durum bilgilerine erişmek isteyenler 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. ile günlük korona son durum verileri…

Giriş Tarihi: 22.2.2021 18:27 Son Güncelleme: 22.2.2021 18:27 ABONE OL
22 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Şubat bugünkü korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı verileri...

Yurtta ve dünyada "corona virüsü son dakika" gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen salgınla ilgili günlük Türkiye corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Pandemi başından bu güne kadar geçen süre içerisinde ülkemizde toplamda 2 Milyon 638 Bin 422 kişiye koronavirüs vaka teşhisi konulurken, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı detaylarına erişmek isteyenler 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

22 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR

Bakan Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla açılanan 22 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;

21 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 546
  • HASTA SAYISI: 601
  • VEFAT SAYISI: 77
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 002

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

20ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 857
  • HASTA SAYISI: 635
  • VEFAT SAYISI: 80
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 210



19 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 419
  • HASTA SAYISI: 638
  • VEFAT SAYISI: 82
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 498

18 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 241
  • HASTA SAYISI: 640
  • VEFAT SAYISI: 83
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 217
ARKADAŞINA GÖNDER
22 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Şubat bugünkü korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı verileri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA