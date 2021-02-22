22 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Şubat bugünkü korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı verileri...

Yurtta ve dünyada "corona virüsü son dakika" gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen salgınla ilgili günlük Türkiye corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Pandemi başından bu güne kadar geçen süre içerisinde ülkemizde toplamda 2 Milyon 638 Bin 422 kişiye koronavirüs vaka teşhisi konulurken, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı detaylarına erişmek isteyenler 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

22 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR

Bakan Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla açılanan 22 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;