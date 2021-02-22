AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran oldu

Büyük bir coşkunun yaşandığı kongreye video konferansla katılan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini anlayanlar sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır. Terör örgütü 40 yıldır anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe okula giden öğrencilerden ak sakallı ihtiyarlara kadar herkesi katlediyor. Şimdi buradan sesleniyorum, ey CHP ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? O terör mağduru aileleri hiç ziyaret ettin mi? Terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlamak olan kirli zihniyette her masumun vebali var. Biz karanlık güçlerin değirmenine su taşıyanlarla değil kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yol yürüyoruz. Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Deresi'nde varız. Hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik. Onbinlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Milletime sesleniyorum sizleri bu kutlu savaşta görmek istiyoruz." dedi.

ERDOĞAN: CHP'NİN BAŞINDAKİNİ ADAM SANDIM

Erdoğan Şöyle konuştu: "Berat Albayrak ve onun nezdinde ailemi hedef alan bir kampanya yürütülüyor. Ülke ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine şahit olmadığımız CHP'nin kampanyasını görmezden geldik. Ama artık siyaset boyutunu aşıp temel hak ve özgürlüklerine özellikle ailelerimize saldırı boyutuna geldi. Bu zat bugüne kadar belgeleriyle mahkeme kararlarıyla şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürüyor. Önüne hangi hakikatlar konulursa konulsun önceden ezberletilen, dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlıyor. İki bakanımız grup toplantısından önce kendisine gitti. İçişleri Bakanım ve Savunma Bakanım CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına gittiler. Bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsin istedim. Bakanlarım bunu söyleyince CHP'nin başındakini adam sandım. Haberimiz yok diyor, asıl kaynağından anlatsınlar istedim.

Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatları binlerce kez dinleseler de kafalarındaki senaryoyu yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz."

İL BAŞKANI KEMİKKIRAN: MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da yaptığı konuşmada "Ben dahil burada bulunan her bir arkadaşımın en büyük meselesi sorumluluğunu üstlendiğimiz bu kutlu davaya hizmet etmek ve milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bu şiar ile yılmadan, yorulmadan aşk ile çalışacağız. 18 yıldır bizi iktidara getiren milletimize bu bizim vefa borcumuzdur. Hakk'ın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam ettiğimiz sürece daha nice 18 yıllar göreceğimize inancımız tamdır. AK Partimizin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme, tazeleme, büyütme ve geliştirme yeteneğine sahip olmasıdır. Kongremizle birlikte aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız ile ailemizi daha da büyüterek, millete hizmet yolunda yeni gelişmelere adımlar atacağız. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş hiç bir arkadaşımızı bu güzel ailenin dışında bırakmayarak, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda hep birlikte milletimiz için çalışacağız." dedi.