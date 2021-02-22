Aylar sonra öğrenciler sınıflarında

Zonguldak'ta yoğun kar yağışının getirdiği muhtemel risklerden dolayı ülkemiz geneline göre; yüz yüze eğitime başlayacak okullarda 1 hafta gecikmeli de olsa bugün itibariyle köy ve beldeler, seyrek nüfuslu yerlerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Tasmacı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin ilk dersine konuk oldu.

Aylar sonra öğrencileri okullarında sınıf ortamında ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yüz yüze eğitimin bundan sonraki süreçte devam edebilmesi için Covid - 19 kapsamında alınan tedbirlere titizlikle riayet edilmesi gerektiğini belirtti ve bu konuda tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerden "söz" aldı.

Öğrencilere çeşitli hediye takdimlerinde de bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, başarı ve sağlık dilekleriyle ziyaretini tamamlarken kendisine, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de eşlik etti.