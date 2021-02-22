Azerbaycan'dan Türkiye'ye SİHA övgüsü: Zaferimizde büyük rol oynadılar

"HOCALI'YI UNUTTURMAMAK İÇİN ÇOK İŞİMİZ VAR"

Eğitim Bakanı Amrullayev, Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta kendi topraklarını işgalden kurtarmasının ve zafer elde etmesinin her şeye bakış açısını değiştirdiğini kaydederek, "Hocalı'ya da bakışı değiştirdi. Çünkü biz eskiden Hocalı'dan bahsederken mağlup bir halkın bireyleri olarak bahsediyorduk. Şimdi ilk kez Hocalı'dan bahsederken zafer kazanmış bir halkın bireyi olarak bahsediyoruz. Gelecek nesillere Hocalı'yı unutturmamak için görecek işimiz çok. Zafer elde ettik fakat adalet elde etmek için görecek işimiz çok." dedi.

Son yüzyılda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşlarda Türkiye'nin hep Azerbaycan'ı desteklediğini kaydeden Amrullayev, 1918'te Bakü'nün işgalden kurtarılmasında Kafkas İslam Ordusu'nun rolünün büyük olduğunu ve Azerbaycan halkının bunu hiç unutmadığını vurguladı.

Amrullayev, "1990'lı yıllardaki savaşta Hocalı bu savaşın dönüş noktası oldu. Çünkü Azerbaycanlılar Şubat 1992'ye kadar uzun yıllar birlikte yaşadıkları Ermenilerin onları bu şekilde katledeceğini akıllarına bile getiremezdi. Hatta bir dönem Ermenistan Cumhurbaşkanı olan (Serj) Sarkisyan'ın ifadesi ile söylersek, 'Hocalı olayı, Azerbaycanlılar nezdindeki Ermeniler sivilleri öldürmez tabusunu kırdı.' Bu onun sözleridir, o olaydan sonra silahsız Azerbaycanlılar arazileri terk etti ve sonuçta topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. Çünkü silahsız insanın silahlı biri ile mücadele etmesi çok zordur." ifadelerini kullandı.