Başkan Canpolat’tan AK Parti teşkilatına “hayırlı olsun” ziyareti

Başkan Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Merkezi tarafından Haliliye İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Eyyüpoğlu'nu beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Canpolat, "Genel merkezimiz tarafından görev tevdi edilen değerli İbrahim Eyyüpoğlu başkanımıza, bizlerde çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. Bugün meclis üyelerimiz ile birlikte hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi, gelecekte de birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa ve Haliliye için bu hizmet yolunda daha da birbirimize kenetlenerek çalışacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ise Başkan Mehmet Canpolat ve beraberindeki meclis üyelerine, yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür ederek, "Allah'ın izni ile vatandaşlarımıza iyi bir hizmet edeceğiz. Haliliye İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve değerli meclis üyelerimiz bizleri ziyarete geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Mehmet Canpolat, daha sonra beraberindekilerle birlikte kongrede güven tazeleyen AK Parti Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış'ı da ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİLER

Başkan Mehmet Canpolat, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ile birlikte AK Parti İl Başkanlığına geçti. Son yapılan kongreyle birlikte İl Başkanlığına seçilen Abdurrahman Kırıkçı ile bir araya gelen Başkan Canpolat ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileklerini ilettiler."Geçtiğimiz günlerde muhteşem, coşkulu bir il kongresi gerçekleştirdik" diyen Başkan Mehmet Canpolat, "Bu vesile ile başta görev tevdi edilen Abdurahman başkanıma ve yönetimde görev alan arkadaşlara bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gelecekte de birlik ve beraberlik içerisinde belediyelerimizle, milletvekilleri ve hükümetimizle bu memlekete hizmet edeceğiz" diye konuştu.AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu da, "Malumunuz üzerine partimizin 7'nci olağan kongresi yapıldı. Bu kongrede seçilen Abdurrahman Kırıkçı'yı tebrik ediyorum" dedi.

İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise yaptığı konuşmada, "Daha önceden Mehmet Başkanımız ile il yönetiminde beraber çalıştık. Çalışma şeklini ve usulünü biliyor ve birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu anlamda uyumlu bir tablo çizdiğimizden haberdarız. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Faruk Bayuk da, yeni yönetimi tebrik ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye meclis üyeleri olarak sahada hep birlikte partimizin emrinde olduğumuzu bildirmek isterim" dedi.AK Parti Haliliye Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Kaya ise konuşmasında, "Meclis üyeleri olarak 24 saat emrinizdeyiz. Ne zaman isterseniz hazırız" ifadelerini kullandı.AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları İl Başkanı Demet Saatçi Güven de, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Sizin öncülüğünüzde bizler kadın kolları olarak teşkilattaki yenilenme sürecini enerjiye çevirerek 2023 hedeflerine giderken hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. Son olarak konuşan AK Parti Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, "İl başkanımız ve il kadın kolları başkanıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli'yi ziyaret ettikten sonra parti binasından ayrıldı.