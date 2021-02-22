Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakan Koca'dan gelecek kritik açıklamada!

Koronavirüs aşılama uygulaması ülke çapında devam ederken Bakan Koca başkanlığında gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı için de nefesler tutuldu. Türkiye, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma geçerken Bakan Koca'nın bu yöndeki açıklamaları ve kurulun önerileri de kararlarda göz önüne alınıyor. "Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihinin kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Mart ayında başlayacak olan Normalleşme öncesinde vatandaşların gözü bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Mutasyonlu virüs tedirginliğe neden olurken öte yandan 1 Mart itibarıyla illerde vakalar da göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması gelmişti. Bu noktada kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı o iller gibi detayların Bakan Koca başkanlığındaki toplantıyla beraber belli olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.
Bu noktada kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için geri sayım başlarken kabine ve bilim kurulu toplantılarının bu haftaki tarihleri de merak konusu haline geldi.
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?
Henüz kurulun toplanacağı tarihle alakalı bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOPLANTISINA AİT AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;
İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."