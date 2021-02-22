Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakan Koca'dan gelecek kritik açıklamada!

Koronavirüs aşılama uygulaması ülke çapında devam ederken Bakan Koca başkanlığında gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı için de nefesler tutuldu. Türkiye, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma geçerken Bakan Koca'nın bu yöndeki açıklamaları ve kurulun önerileri de kararlarda göz önüne alınıyor. "Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihinin kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mart ayında başlayacak olan Normalleşme öncesinde vatandaşların gözü bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Mutasyonlu virüs tedirginliğe neden olurken öte yandan 1 Mart itibarıyla illerde vakalar da göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması gelmişti. Bu noktada kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı o iller gibi detayların Bakan Koca başkanlığındaki toplantıyla beraber belli olması bekleniyor.