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Bu hafta ne zaman, hangi gün? Gözler Bakan Koca'dan gelecek kritik açıklamada!

sürecinde ülkemizdeki son durumun değerlendirildiği ve kısıtlamalarda büyük rol oynayan öneri kararlarının ortaya çıktığı için hafta başından itibaren bekleyiş başladı. Genel olarak her hafta Bakanı başkanlığında gerçekleşen toplantı özellikle de aşılamaya yönelik planlamalar ve yeni gelişmelerle ’nin gündeminde yer alıyor. “Bu hafta Bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün?” sorusu bu noktada yanıt arıyor. Öte yandan 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılmaya başlanacağı bilinirken normalleşme öncesi Bilim Kurulu Toplantısı da büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:33 ABONE OL
Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakan Koca'dan gelecek kritik açıklamada!

Koronavirüs aşılama uygulaması ülke çapında devam ederken Bakan Koca başkanlığında gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı için de nefesler tutuldu. Türkiye, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma geçerken Bakan Koca'nın bu yöndeki açıklamaları ve kurulun önerileri de kararlarda göz önüne alınıyor. "Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihinin kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mart ayında başlayacak olan Normalleşme öncesinde vatandaşların gözü bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Mutasyonlu virüs tedirginliğe neden olurken öte yandan 1 Mart itibarıyla illerde vakalar da göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması gelmişti. Bu noktada kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı o iller gibi detayların Bakan Koca başkanlığındaki toplantıyla beraber belli olması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

Bu noktada kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için geri sayım başlarken kabine ve bilim kurulu toplantılarının bu haftaki tarihleri de merak konusu haline geldi.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Henüz kurulun toplanacağı tarihle alakalı bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOPLANTISINA AİT AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;

İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."

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Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakan Koca'dan gelecek kritik açıklamada!
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