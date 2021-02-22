CHP’nin iftiracı ve çirkin dilini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin seviyesiz açıklamalarına sert tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Çelik, CHP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, hâlâ siyasi iftira atılarak ve aile değerleri hedef alınarak Albayrak'a saldırılmaya devam edildiğini vurguladı. "CHP adına ekonomi hakkında konuşanların, hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti: "Bunlar, Sayın Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikâyesi olmayanlar, sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler, o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi, iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları, her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak temiz siyasete davet ediyoruz."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da şunları kaydetti: "Bir siyasi parti nasıl bu duruma düşürülür ileride tez konusu olacaktır. Çarkçılıkla maruf bir genel başkanın, siyaseti nefret ve düşmanlık zanneden yıkım siyasetçisi dostlarını tarih yazacak. Sayın Berat Albayrak'ı kimse susturamaz ama sizi kimin konuşturduğu ortada."İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" ifadesini kullandı.HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin haksız ve seviyesiz söylemlerini şiddetle kınadı. Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."