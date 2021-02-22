Dahiliye uzmanı Gülen’in özel doktorunun arkadaşı çıktı!

İstanbul'da bir hastane tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile iş akdi fesh edilen Profesör Reha E. hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Reha E.'nin teröristbaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru ve örgütün tepe yöneticilerinden Tuncay Delibaşı ile 2007'den 2015'e kadar çok sayıda arama ve mesajlaşma kaydına rastlandı. Profesör Reha E.'nin 2017'den itibaren İstanbul'da özel bir hastanede görev yaptığı öğrenildi.





FETÖ DERNEĞİNİN KURUCUSU ÇIKTI



Reha E.'nin darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan Tıp Araştırmaları Derneği'nde kurucu, yönetim kurulu başkanı ve asıl üye olduğu belirlenirken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki 2013 yılında 0 olan bakiyesini 2014 yılında arttırdığı tespit edildi.



2 FETÖ ŞÜPHELİSİ PROFESORÜ ANLATTI



FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Özgür Taşpınar, Reha E.'nin vakıf üniversitesine ait hastanede görev yaptığı süre zarfında FETÖ sohbetleri organize ettiğini dile getirdi. Bir başka şüpheli Ekrem Algün ise, Reha E.'nin Van'da görev yaptığı süre boyunca FETÖ üyesi olduğunu bildiğini aktardı.





"BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUM"



2017'den beri İstanbul'daki özel bir hastanede görev yapan Reha E. ise verdiği ifadede, FETÖ elebaşının doktoru Tuncay Delibaşı ile nerede tanıştığını hatırlamadığını, kendisiyle bilimsel anlamda bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi. İstanbul'da 2013 öncesi ve sonrasında örgüt toplantısı vermediğini öne süren Profesör Reha E., "Kesinlikle Fetö/Pdy silahlı terör örgütü adına bir talimat almadım. Suçsuzum" dedi.