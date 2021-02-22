El bombasıyla yuva yıkacaktı! 'Dost'unu öldürmek istedi aracına el bombası koydu

İstanbul Sultanbeyli'de aile dostunun eşiyle duygusal bir birliktelik yaşamak isteyen adam dostu ve eşinin arasını bozmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Dostunu öldürmek için arabasına el bombası koyan adam, eşini arayarak 'Sakın o arabaya binme, kocanın sonu geldi.' diyerek tehditler savurdu. Hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve veya el değiştirme' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan bombacı adamın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.





Evli olan A.E. ve N.E. çifti meydana gelen olaydan yaklaşık 8-9 ay önce 38 yaşındaki S.Y. ile tanıştı. Tanışmalarının ardından evli çift, zaman içinde S.Y. ile sıkı bir dostluk ilişkisi kurdu. Çift, dost olarak gördükleri S.Y.'yi sık sık evlerine davet etti. Bir süre sonra S.Y., dostu A.E. evde yokken de eşi N.E. isimli genç kadının yanına gitmeye başladı.

ARALARINI BOZMAK İÇİN BAŞKALARINA ARATTIRMIŞ

Çiftin aile dostu olarak gördükleri S.Y., zamanla dostunun eşi olan N.E. isimli genç kadınla duygusal bir bağ kurmak istedi. Dostunun eşi olan genç kadınla bir ilişkiye başlamak isteyen S.Y., çiftin aralarını bozmak istedi. Aralarını bozup boşanmalarını sağlamak için çiftin evini sürekli başkalarına telefonla aratan S.Y., başarılı olamayınca korkunç bir yola başvurdu.

'O ARABAYA BİNME, EŞİNİN SONU GELDİ'

Çiftin araları bozulmayınca çılgına dönen adam, dostu A.E.'nin kullandığı aracın bagajına el bombası yerleştirdi. Ardından A.E.'nin eşi olan N.E. isimli genç kadını telefonla arayarak tehditler savuran S.Y, genç kadına arabalarına el bombası koyduğunu söyleyerek 'Sakın o arabaya binme, eşinin sonu geldi.' dedi. Bu telefon konuşmasının ardından N.E. isimli genç kadın, eşinin aracında söz konusu el bombasını bularak eve getirdi. Ardından genç kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu.

EL BOMBASINA SARILAN BEZDE PARMAK İZİ ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası konunun emniyete intikal etmesi sonucu savcılık soruşturma başlattı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında S.Y. hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve veya el değiştirme' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianamede, yapılan araştırmalar sonucu söz konusu olayda geçen el bombasının üzerine sarılı olan bez parçasında S.Y.'nin parmak izlerine rastlandığı belirtilirken aynı zamanda S.Y.'nin aracında yapılan arama sonrası 106 adet merminin ele geçirildiği aktarıldı.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili hazırlanan iddianame sonrası hakkında kamu davası açılan S.Y.'nin yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bombacı adamın 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve veya el değiştirme' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 18 Şubat 2021 tarihinde görüldü.

'SADECE TİCARET YAPTIM'

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında savunmasını yapan sanık S.Y., üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyerek A.E. ile aralarında bir araç alım satımı olduğunu, kendisinin A.E.'ye bir araba sattığını, sonrasında çiftin, kendilerini dolandırdığını iddia ettiklerini, fakat kendisinin sadece ticaret yaptığını söyleyerek beraatini talep etti. Duruşma sonrası mahkeme, davayı gelecek bir tarihe erteledi.





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