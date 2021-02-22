Gaybubet evinde yakalanan 13 FETÖ’cü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına almıştı. Farklı meslek gruplarından olan ve isimleri geçtikleri farklı dosyalarda "Firari" durumunda bulunan şüpheliler örgütün gizli gaybubet evlerinde yakalanmıştı. 30 şüpheli de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli serbest kalırken, şüphelilerden 13'ü cezaevine yerleştirildi. 16 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.