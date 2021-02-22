HDP’liler yüzünden çocuklarımız ölüyor

Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 538'inci gününde eylemdeki 206 aile Gara'da teröristlerle görüşmeye gittiği ortaya çıkan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e tepki gösterdi. 7 yıl önce Kocaeli Gebze'de kaçırılan oğlu Eren için eylemini sürdüren anne Fadime Aksu, "Gara'ya giden milletvekiline soruşturma açıldı. Onun yüzünden bunlar böyle oldu. Çocuklarımızdan haber alamamamızın sorumlusu HDP. Onlar yüzünden çocuklarımız ölüyor" dedi. Evlat nöbetindeki babalardan Salih Gökçe de HDP'li vekil Taşdemir'e tepki göstererek "Gara'ya gideceğine, HDP il binası önüne gelseydin. Kürtler size o kadar oy verdi. Ne işiniz var Gara'da. Ağrı milletvekili olduğu için senden utanıyoruz" dedi.VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014'te terör örgütüne katılan ve PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten F.Ö. ile irtibat sağlayarak teslim olmasını sağladı. F.Ö., ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.BATMAN Sason'da 28 yıl önce terör örgütü PKK'lıların annesi ile birlikte şehit ettiği 5 aylık Maşallah bebek, baba evinde anıldı. Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, bebeğin babası Ali Tiryaki'yi ziyaret etti.Erzincan'da terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olan, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde de etkin rol alan "keskin burunlar" Tatya ve Hızar, suçlulara adeta göz açtırmıyor. İz takip köpekleri jandarma tarafından özel olarak yetiştiriliyor.