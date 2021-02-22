İBB yönetimi, personele eşcinselliği anlatan eğitimleri zorunlu kıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi personeli zorunlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimine tabii tuttu.

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından personele gönderilen mailde, "İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm iştirak şirketlerinde çalışanlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilecektir. Eğitime katılımın zorunlu olduğu bildirilmiştir.

Eğitimler sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden online olarak düzenlenmektedir. İBB'ye ait olan bu sitede yıl boyunca söz konusu eğitimler verilmeye devam edilecektir. Eğitimin süresi 1 saat olup eğitim duyurusu ilgili personellere email ile yapılmaktadır.



Eğitime size gönderilmiş olan link üzerinden erişimde herhangi bir problem yaşanması halinde veya eğitime katılımınızın mümkün olmadığı hallerde egitim.destek@ibb.gov.tr adresi üzerinden irtibata geçmeniz gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.





LGBT ile alakalı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu İBB yönetimi tarafından 2 kere İBB meclisine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü açmak teklifiyle getirildi. Ancak İBB yönetiminin bu teklifi AK Parti ve MHP grupları tarafından toplumsal ahlak yapısına aykırı olduğu ve İBB'nin bünyesinde Kadın, Aile Hizmetleri Müdürlüğü olması nedeniyle kabul edilmedi.



'MÜSAADE EDİLMEYECEK'



16 Temmuz 2020 İBB meclisinde 2'nci kere İBB yönetimi tarafından meclis gündemine alınan Toplumsal Cinsiyet Eşliği Müdürlüğü teklifine Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdürlük kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söylemişti.

Ayrıca İBB İstanbul Kitapçısı raflarına da LGBT propagandası yapan kitapları açmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir programda Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, eşcinsellerin yaşam kalitesini korumakla sorumlu olduğunu belirtmişti.