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İçişleri Bakanı Soylu: Grup Başkanvekilimiz 'e yapılan ahlaksızlıktır

İçişleri Bakanı , Grup Başkanvekili hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 15:27 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e yapılan ahlaksızlıktır

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e yapılan ahlaksızlıktır
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