İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili açıklama: Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek?

Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Aralık ayından itibaren devam eden hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Bakanlık tarafından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika açıklamasında duyurulmuştu. Gözler her hafta toplanan Kabine Toplantısı'na çevrilirken hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranmaya başlanmış fakat sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz netlik kazanmamıştır…
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aralık ayından itibaren uygulanmaya devam eden kısıtlamalarla ilgili olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranırken hafta sonu 56 saat süren Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasağı Cuma günü 21.00 itibarıyla başlarken hafta içi 21.00-05.00 saatleri aralığında uygulanıyor.
Özellikle de hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı uygulamalarının kaldırılacağı o tarih iple çekilirken vatandaşlar bu noktada son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.
Hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması (Cuma) saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
21 Şubat koronavirüs son durum tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.