PKK'da çözülme hız kesmiyor... İkna edilen bir terörist daha teslim oldu

PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütü içerisinde yer alan Ş.Y.'nin teslim olması için çalışmalar başlatıldı. Mardin ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünden kaçan Ş.Y., Mardin'in Nusaybin ilçesi Faruk Gezen Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattından silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lı Ş.Y.'nin işlemleri Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.