İlk normalleşme ili Bartın oldu

Cumhurbaşkanlığının illerde 1 Marttan itibaren normalleşme süresinin vaka sayılarına göre 1 Mart Tarihinden itibaren başlanabileceği kararını ilk uygulayan İl Bartın oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaka sayılarına göre normalleşmeye Valiliklerin vereceği karar doğrultusunda olacağını belirtmesi üzerine Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığın da toplanan pandemi İl Kurulu 1 Mart tarihinden itibaren okulların açılmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin umumi Pazar yerlerine giriş yasağını kaldırdı

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Yapılan toplantı sonun da alınan kararlar doğrultusunda; Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak. 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek " Denildi.

Öte yandan kafe, çay ocakları, kahvehaneler ile restoranların durumu belirtilmezken, bu işyerlerin açılmasının ise vaka durumuna göre ve Cumhurbaşkanın vereceği karar doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.