İnşaat şantiyesinde korkutan alevli yangın

İstanbul Kağıthane'de bir inşaat şantiyesinde yalıtım malzemelerinin alev yanması korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle alevler binanın ön cephesini sardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.





Korkutan yangın, Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat şantiyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıtım malzemeleri alev aldı. Malzemelerin alev aldığını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da işçiler, yanan binadaki arkadaşlarına haber vererek dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede binanın ön cephesini kapladı. Binanın ön cephesini saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.