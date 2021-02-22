İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran işbirliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ilişkilerin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi. Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahı önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, son birkaç günde yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.