Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli

’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 22.2.2021 ABONE OL
İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran işbirliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ilişkilerin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi. Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahı önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, son birkaç günde yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA